“A me sta a cuore il modo con cui lo Stato onora la polizia penitenziaria, coloro che hanno il doppio compito di assicurare l’ordinato svolgimento della detenzione e di far riconoscere la civiltà dello Stato nel loro comportamento. Siamo grati per quello che fate.

E su quello che anche oggi sta avvenendo, qualche incidente che con l’arrivo del caldo c’è quasi ogni anno negli istituti penitenziari, devono sapere che frena qualunque volontà di andare in soccorso delle condizioni di vita dei detenuti.

Nessuno si illuda che è l’agitazione a favorirlo, ma è esattamente il contrario”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto alla II edizione di “Recidiva Zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere”.

fonte: https://www.gnewsonline.it/la-russa-agitazione-non-favorisce-condizioni-vita-detenuti-nessuno-si-illuda-e-esattamente-tutto-il-contrario/