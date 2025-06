Maturità2025, al via da domani con la prova di italiano. I candidati sono 524mila

L’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione inizierà domani, mercoledì 18 giugno 2025, con la prova di italiano. Seguirà, giovedì 19, la seconda prova. I candidati all’Esame sono 524.415, un dato in leggera flessione rispetto a quello del 2024, quando erano 526.317 (-0,4%). In particolare, i candidati interni sono 511.349, un dato in linea con il 2024, quando erano 512.530. Mentre i candidati esterni sono quest’anno 13.066, rispetto ai 13.787 del 2024, con un calo, dunque, del 5,2%.

Entrando nel dettaglio, i candidati esterni sono quest’anno il 6,9% in meno, rispetto al 2024, nelle scuole statali e l’1,3% in meno nelle scuole paritarie. Sono disponibili, inoltre, i dati regionali sugli studenti ammessi all’Esame di Stato per il secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2024/2025, il cui totale è 96,5%. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

– Licei: 268.577

– Tecnici: 169.682

– Professionali: 86.156

Le commissioni d’Esame (13.900) che si sono insediate lunedì 16 giugno, sono composte da un Presidente esterno, da tre commissari esterni e tre interni all’Istituzione scolastica. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Stato (https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.

