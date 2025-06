Approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 Giugno u.s. il decreto fiscale che proroga i versamenti in scadenza il 30 giugno per professionisti e imprese

In attesa di conoscere i puntuali contenuti del DL, il Consiglio dei ministri, lo scorso 12 giugno, ha approvato un DL Fiscale, di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel quale è stata prevista la proroga, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e dell’IVA, in scadenza al 30 giugno 2025:

entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione;

senza alcuna maggiorazione; entro il 20 agosto 2025, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Si ritiene che, la norma, come gli anni passati, concerne tutti i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e quindi includa anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis del D.lgs. n. 13/2024.

Si ritiene, inoltre, che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

presentano cause di esclusione dagli ISA;

si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;

applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Una volta pubblicato in GU il citato decreto, seguirà, ulteriore comunicazione.

fonte: https://www.cgiamestre.com/proroga-al-21-luglio-dei-versamenti-in-scadenza-il-30-giugno/