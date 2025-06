Clima: Pichetto, percorso ambizioso e realistico verso COP30

Al Consiglio Ambiente UE di Lussemburgo, il Ministro chiede “adeguate flessibilità e strumenti finanziari specifici” per raggiungere gli obiettivi di de carbonizzazione

Roma, 17 giugno – “Restiamo fermamente convinti che l’UE debba proseguire su un percorso ambizioso verso il 2050. Ogni approccio deve essere quindi anche realistico e pragmatico, basato sulla neutralità tecnologica, capace di coniugare sostenibilità, semplificazione, competitività delle imprese e tutela dei cittadini”. Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo a Lussemburgo al Consiglio Ambiente nella sessione relativa al Contributo determinato a livello nazionale (NDC) in vista della COP30 di Belém.

L’Italia siede al tavolo, ha spiegato il Ministro, “pronta a dare un convinto contributo, con spirito di coesione, per definire un NDC in linea con il ‘Global Stocktake’ e con il ruolo di leadership dell’UE nel processo multilaterale”.

“Non è accettabile – ha chiarito il Ministro, riferendosi all’obiettivo al 2040 – separare il negoziato sul livello di ambizione del target da quello su flessibilità e condizioni abilitanti. È essenziale conoscere con chiarezza gli strumenti di cui potremo disporre per dare attuazione a tale impegno”.

“Il Clean Industrial Deal e il pacchetto Omnibus – ha detto il Ministro – vanno nella direzione giusta di allineare la decarbonizzazione alla competitività industriale”, ma “ora è necessario tradurre i principi in atti concreti, definire come saranno integrati nel quadro legislativo europeo e progettare l’architettura normativa e politica del post-2030”.

Il Ministro ha indicato in proposito alcune misure che “per l’Italia rappresenterebbero garanzie di efficacia e credibilità dei target”: occorre, per Pichetto, “accompagnare il target con adeguate flessibilità sia rispetto al suo valore che all’anno di raggiungimento”, “consentire di realizzare e contabilizzare le riduzioni riconducibili a progetti di decarbonizzazione realizzati in paesi terzi con costi più efficienti”, infine “identificare l’obiettivo di decarbonizzazione quale unico target dell’Unione e degli Stati membri, eliminando ogni sotto target” e “lasciando il massimo margine di flessibilità agli Stati per il suo raggiungimento”.

“Al tempo stesso – ha concluso il titolare dell’Ambiente – “servono anche strumenti finanziari specifici che rendano realizzabili queste misure, senza escludere forme di impegno finanziario comune, considerata la natura eccezionale della sfida”.

fonte: https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/-/clima-pichetto-percorso-ambizioso-e-realistico-verso-cop30