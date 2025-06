Costringe la giovane vittima a subire atti sessuali senza il suo consenso: un arresto a Isernia

La Polizia di Stato di Isernia, all’esito di una complessa attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Isernia nei confronti di un uomo che aveva commesso atti di violenza sessuale ai danni di una giovane donna minorenne, in presenza di altre persone e in pieno centro cittadino.

In particolare l’individuo, arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Isernia, incontrando la giovane donna, che si trovava in compagnia del fidanzato, avrebbe più volte toccato e palpeggiato la stessa, costringendola a subire atti sessuali senza il suo consenso. In applicazione della misura, l’uomo è stato associato presso il proprio domicilio, al fine di scongiurare il pericolo di reiterazione del reato.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato non può essere considerato colpevole sino alla sentenza definitiva di condanna.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Isernia/articolo/3164685296ad21c43522402687