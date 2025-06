Ex Ilva: Urso illustra a Bitetti piano di decarbonizzazione e accordo di programma interistituzionale

Riunione con il nuovo Sindaco di Taranto sul futuro dello stabilimento

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha avuto una riunione in videoconferenza con il nuovo Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, sul futuro dello stabilimento ex Ilva.

Nel corso del confronto, il Ministro ha illustrato con dovizia di particolari al Sindaco i contenuti del piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto e della bozza dell’accordo interistituzionale che sarà alla base dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), frutto anche del confronto delle scorse settimane tra lo stesso Urso e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e prontamente condivisa con Bitetti già nella giornata di ieri, subito dopo il suo insediamento.

Il Ministro ha quindi illustrato gli elementi relativi al giudizio pendente presso il Tribunale di Milano, nonché le possibili e imminenti determinazioni che lo stesso potrebbe adottare in merito all’istanza di inibizione dell’attività produttiva, evidenziando l’assoluta necessità e urgenza di adottare decisioni tempestive.

Urso ha poi esposto nel dettaglio al Sindaco le norme contenute nel decreto recentemente approvato dal Cdm, con particolare riferimento alle risorse stanziate e alle loro finalità, le norme sul DRI e sull’indotto, soffermandosi anche su quanto riguarda la struttura commissariale ai fini della riconversione industriale. Ha altresì aggiornato Bitetti sullo stato dei negoziati con i tre player internazionali che hanno manifestato interesse per l’intero asset aziendale dell’ex Ilva, sottolineando la necessità di superare quanto prima le condizioni preliminari legate alla definizione dell’AIA – tra cui la nave rigassificatrice e l’impianto di desalinizzazione – e la disponibilità degli impianti, evidenziando come non si possano ovviamente trasferire asset sotto sequestro giudiziario.

La riunione odierna, che si è svolta in un clima di cordiale e reciproca collaborazione, si inserisce nel percorso di piena sinergia istituzionale tra il Mimit, la Città di Taranto e tutte le istituzioni a vario titolo coinvolte, nello spirito di piena e leale collaborazione istituzionale che lo stesso Ministero ha sempre assicurato nel confronto con gli enti locali, come dimostrano proprio gli accordi di programma sottoscritti per i piani di rilancio della siderurgia a Piombino e Terni. Un nuovo incontro tra il Ministro Urso e il Sindaco Bitetti è previsto per mercoledì 25 giugno.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/ex-ilva-urso-illustra-a-bitetti-piano-di-decarbonizzazione-e-accordo-di-programma-interistituzionale