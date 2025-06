Iran contro Trump: “nessun negoziato sotto minaccia”

L’Iran ha immediatamente replicato alle recenti affermazioni del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, respingendo categoricamente l’ipotesi di negoziati forzati e accusando il leader americano di essere un “guerrafondaio”.

In una nota ufficiale diffusa dalla missione iraniana presso le Nazioni Unite, Teheran ha smentito con veemenza le speculazioni su presunte richieste di incontro da parte di funzionari iraniani. “Nessun funzionario iraniano ha mai chiesto di strisciare ai cancelli della Casa Bianca”, si legge nel comunicato, che prosegue con toni duri: “L’unica cosa più spregevole delle sue bugie è la sua codarda minaccia di eliminare la guida suprema dell’Iran”.

La posizione iraniana è chiara: “L’Iran non negozia sotto costrizione, non accetterà la pace sotto costrizione e certamente non con un guerrafondaio”. La dichiarazione sottolinea inoltre la determinazione del Paese a rispondere con fermezza a qualsiasi provocazione: “L’Iran risponderà a qualsiasi minaccia con una contro-minaccia e a qualsiasi azione con misure di reciprocità”.