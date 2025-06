Piantedosi ha ricevuto al Viminale i poliziotti intervenuti dopo l’omicidio del brigadiere Legrottaglie

Il titolare del Viminale: a loro va la mia sincera gratitudine e l’apprezzamento per il coraggio, la professionalità e il senso del dovere

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ricevuto oggi al Viminale, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, il vice ispettore Ivan Lupoli e il sovrintendente Giuseppe Cavallo, i due poliziotti della questura di Taranto che giovedì scorso sono intervenuti per assicurare alla giustizia i responsabili dell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie.

«Ho voluto esprimere loro personalmente la mia sincera gratitudine e l’apprezzamento per il coraggio, la professionalità, la determinazione e il senso del dovere profusi nella circostanza anche a rischio della propria incolumità. L’essere sempre al servizio della comunità» ha sottolineato il titolare del Viminale «è stato riconoscibile nell’occasione, in linea con i valori più alti che ispirano tutte le donne e gli uomini che con orgoglio vestono le divise delle nostre Forze di polizia».

«Seppur nulla potrà alleviare il dolore per la tragica morte del militare, quanto fatto da Ivan e Giuseppe non verrà dimenticato. E perché il loro gesto possa continuare a essere d’esempio e d’ispirazione per tutti coloro che ogni giorno non indietreggiano mai nel quotidiano impegno di garantire la sicurezza dei nostri cittadini, verrà proposto per i due poliziotti il riconoscimento di una medaglia al valor civile» ha concluso il ministro Piantedosi.

fonte: https://www.interno.gov.it/it/notizie/ministro-piantedosi-ha-ricevuto-viminale-i-poliziotti-intervenuti-dopo-lomicidio-brigadiere-legrottaglie