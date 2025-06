Sicurezza stradale: in sei mesi col nuovo Codice -8,7% vittime e -5,6% feriti

Più di 400 mila controlli su alcol e droga. Fuori regola solo l’1,83% e lo 0,25%

18 giugno 2025 – Nei primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i dati raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri si confermano confortanti: -8,7% di decessi (55 in meno, da 634 a 579), -5,6% di persone ferite (1.115 in meno, da 20.075 a 18.960).

In generale, il calo degli incidenti è del 4% (meno 1.423, da 35.209 a 33.786). I numeri prendono in considerazione il periodo 14 dicembre 2024 – 14 giugno 2025 rispetto all’anno precedente.

Dal punto di vista dei controlli, si segnala che in sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice ci sono state 417.663 verifiche con etilometri o precursori, e i positivi sono stati rispettivamente l’1,83% per l’alcol e lo 0,25% per le droghe, a riprova del fatto che le campagne di educazione stradale e di prevenzione stanno avendo effetti soddisfacenti.

I dati sono, come di consueto, in coordinamento con il Viminale.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sicurezza-stradale-sei-mesi-col-nuovo-codice-87-vittime-e-56-feriti