AI Hub: Urso firma 4 accordi al Mimit e incontra i ministri di Congo ed Egitto

Il Ministro: “Hub faro di innovazione e ponte concreto tra Italia, Europa e Africa”. Domani l’inaugurazione della piattaforma a Roma

Alimentare un ecosistema basato su partenariati equi e orientati all’impatto tecnologico per le generazioni future, rafforzare le fondamenta dell’IA insieme agli innovatori africani nei campi del calcolo sostenibile, dei dati e dei talenti e promuovere le priorità industriali ed economiche dell’Africa attraverso la collaborazione dinamica tra l’Italia, l’Unione Europea e altri Paesi affini. Questi i temi al centro della giornata di lavori preparatori che si è svolta a Palazzo Piacentini in vista dell’inaugurazione, domani a Roma, dell’AI Hub for Sustainable Development, alla presenza di leader politici e rappresentanti del settore privato provenienti da Paesi africani, dall’Italia, dall’Unione Europea e dai Paesi del G7.

“L’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile rappresenta un faro di innovazione e cooperazione globale, un ponte concreto tra Italia, Europa e Africa. Il lancio della piattaforma, che avverrà domani, segna l’inizio di un cammino verso una IA più etica e responsabile, capace di accelerare lo sviluppo dell’Continente, costruendo insieme un futuro più equo, verde e digitale. Entro il 2028 puntiamo a favorire fino a 10 investimenti esterni in filiere AI, a sostenere fino a 500 startup africane e a facilitare tra i 30 e i 50 partenariati di settore privato ad alto impatto diretto sul territorio”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, nel corso del panel “Meet and Greet: IA e Industria”, ribadendo le potenzialità dell’AI Hub, piattaforma nata nell’ambito della Presidenza italiana del G7 su impulso del Mimit e del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), in collaborazione con i partner africani coinvolti nel Piano Mattei e in linea con gli obiettivi della strategia della Commissione Europea Global Gateway e di quella dell’Unione Africana sull’Intelligenza Artificiale.

L’Hub si propone, infatti, di accelerare la crescita industriale sostenibile in Africa attraverso l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale, facendo leva sul ruolo delle partnership innovative e sul settore privato come motore di sviluppo. L’iniziativa intende migliorare l’accesso a questa tecnologia, colmare il divario nelle competenze tecniche specialistiche, ridurre le barriere alla capacità di calcolo e creare un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita di innovazioni ad alto impatto in settori come l’energia, l’agricoltura, la finanza, la salute, l’acqua, l’istruzione e la formazione, e le infrastrutture.

A testimonianza della funzione dell’Hub come catalizzatore di partenariati e investimenti, nel corso dell’evento sono state siglate quattro importanti intese. Con la Repubblica del Congo, il Mimit ha infatti sottoscritto un Memorandum of Understanding sulle iniziative che i due Paesi svilupperanno assieme nell’ambito dell’AI Hub, per promuovere programmi congiunti di formazione rivolti ai giovani africani e sostenere startup locali attraverso l’impiego di tecnologie come IA, big data e robotica nei settori della sanità, dell’agricoltura, dell’istruzione e della logistica.

Un altro MoU è stato siglato dal Mimit con la Fondazione Med-Or e prevede un accordo quadro triennale volto a promuovere azioni congiunte nell’ambito del Piano Mattei, in particolare iniziative di alta tecnologia nei settori dell’intelligenza artificiale, della transizione digitale e della formazione avanzata nei Paesi africani prioritari.

Un ulteriore accordo di collaborazione è stato inoltre sottoscritto con Amazon Web Services. Con questa intesa AWS si impegna a fornire fino a 1 milione di dollari in crediti cloud e risorse per la formazione tecnica, a supporto della missione dell’AI Hub di promuovere l’adozione inclusiva ed etica dell’intelligenza artificiale in settori vitali come energia, agricoltura, salute, acqua, istruzione e infrastrutture.

Si aggiunge, infine, la firma di un accordo di partenariato tra l’azienda egiziana Egabi e il gruppo italiano Engineering Industries eXcellence, entrambe attive nei servizi IT e nelle soluzioni per le imprese: la partnership sarà destinata al settore farmaceutico e si concentrerà sul tracciamento digitale dei prodotti.

Nel corso della giornata, il Ministro ha avuto anche alcuni incontri bilaterali. Al centro del primo confronto con Léon Juste Ibombo, Ministro delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell’Economia Digitale della Repubblica del Congo, sono stati ripresi i temi al centro del MoU siglato tra i due Paesi e approfondite possibili forme di cooperazione in materia di risorse minerarie. L’Italia, ha sottolineato Urso durante l’incontro, è fortemente impegnata nella diversificazione delle proprie catene di approvvigionamento ed è pronta a collaborare sempre più strettamente con il Congo, intensificando i rapporti in tema di materie prime e avviando fin da subito consultazioni a livello tecnico.

Nel secondo incontro con Amr Talaat, Ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Egitto, il Ministro Urso ha posto l’accento sull’importanza di facilitare o realizzare progetti che consentano l’accesso alla capacità computazionale necessaria allo sviluppo di modelli IA, potenziare le reti infrastrutturali locali e accrescere le competenze e i talenti. Al centro del confronto anche l’ampliamento della cooperazione nel settore delle materie prime critiche e delle infrastrutture sottomarine, anche alla luce del recente Memorandum of Understanding sottoscritto da Italia ed Egitto per collaborare alla costruzione del sistema di cavi sottomarini Asia-Africa-Europa-2 (AAE-2), che collegherà Hong Kong e Singapore con l’Italia, creando un collegamento digitale di nuova generazione.

Il Ministro ha infine avuto un terzo colloquio con Brad Smith, Vice Chair e President di Microsoft. Al centro dell’incontro, il ruolo dell’azienda nell’AI Hub, con particolare attenzione ai progetti di formazione e sviluppo delle competenze nel settore ICT, oltre alle iniziative di investimento di Microsoft in Italia, a partire dalla realizzazione già pianificata di nuovi data center in Lombardia.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/ai-hub-urso-firma-4-accordi-al-mimit-e-incontra-i-ministri-di-congo-ed-egitto