Allerta massima in Messico: Uragano Erick raggiunge categoria 4 e si avvicina alla costa pacifica

L’uragano Erick ha raggiunto la categoria 4, classificandosi come tempesta “estremamente pericolosa”, e si appresta a colpire la costa pacifica del Messico.

Secondo il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, Erick potrebbe intensificarsi ulteriormente prima di toccare terra giovedì mattina tra gli stati di Guerrero (parte orientale) e Oaxaca (parte occidentale).

I meteorologi prevedono venti distruttivi, inondazioni improvvise e una pericolosa mareggiata. L’NHC ha riportato venti massimi sostenuti di circa 230 km/h e ha avvertito che Erick potrebbe scaricare fino a 40 cm di pioggia su Oaxaca e Guerrero, con un elevato rischio di inondazioni e frane potenzialmente letali.

Le autorità messicane si sono mobilitate per preparare residenti e turisti. La presidente Claudia Sheinbaum ha esortato la popolazione a rimanere in casa o a trasferirsi in rifugi; sono stati allestiti circa 2.000 rifugi temporanei.

La governatrice di Guerrero, Evelyn Salgado, ha annunciato la chiusura delle scuole e ha chiesto agli operatori del settore della pesca e del turismo di mettere in sicurezza le proprie imbarcazioni. Ad Acapulco, città duramente colpita dall’uragano Otis nell’ottobre 2023, i residenti si stanno preparando con apprensione, pur notando una maggiore prontezza rispetto al passato.

Secondo l’NHC, si prevede che Erick si indebolirà rapidamente una volta raggiunto le montagne e dovrebbe dissiparsi nella notte tra giovedì e venerdì mattina.

Al. Co.

(foto di repertorio)