Borse Europee in calo a causa delle tensioni geopolitiche, Milano segna -0,8%

Le Borse europee registrano una terza seduta consecutiva in ribasso, spinte dai crescenti timori di un potenziale intervento statunitense nel conflitto tra Israele e Iran, che potrebbe innescare un’impennata del prezzo del petrolio.

A ciò si aggiungono le preoccupazioni per una possibile riaccensione dell’inflazione, tema già evidenziato dalla presidente della Fed, Jerome Powell.

Queste incertezze penalizzano in particolare i titoli del settore finanziario e dei consumi, mentre il comparto energetico mostra resilienza. A Milano, l’indice principale arretra dello 0,8%, con le sole Eni (+0,66%) e Tenaris (+0,35%) in controtendenza. Tra le performance peggiori si segnalano Brunello Cucinelli e Amplifon (entrambe a -2,8%), insieme a Moncler (-2,38%).

Anche le altre principali piazze europee chiudono in negativo: Francoforte perde lo 0,7%, Parigi lo 0,69%, e Londra segna un ribasso dello 0,46% in attesa delle decisioni della Bank of England. La Borsa di Zurigo registra un calo dello 0,87%, nonostante la banca centrale svizzera abbia tagliato i tassi a zero.

Nel complesso, i rendimenti dei titoli di Stato sono in aumento, con il decennale italiano che si attesta al 3,49% e lo spread tra BTP e Bund che si allarga a 96,5 punti base.

Al. Co.