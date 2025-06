Campi Flegrei: firmato al MIT il protocollo d’intesa per l’area di Pozzuoli

Nuove infrastrutture, accessi e vie di fuga in caso di emergenza

È stato siglato oggi nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un importante protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi volti a rafforzare, nel territorio del Comune di Pozzuoli, la funzionalità e le condizioni di sicurezza dell’A56 Tangenziale di Napoli, riconosciuta come via di fuga principale nella pianificazione di emergenza dell’area dei Campi Flegrei.

La firma è avvenuta alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, del sottosegretario al MIT Tullio Ferrante e del vicedirettore generale del Gruppo Autostrade per l’Italia Amedeo Gagliardi.

Il documento è stato sottoscritto dal commissario straordinario di governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, dal direttore generale per le Autostrade del MIT, Sergio Moschetti, dal Sindaco del Comune di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e dell’amministratore delegato della Tangenziale di Napoli, Luigi Massa.

Questo accordo rientra nel “Primo Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche”, approvato con decreto del ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025. L’obiettivo primario è contrastare il fenomeno del bradisismo, assicurando l’efficacia e l’affidabilità della pianificazione di emergenza.

Tra gli interventi prioritari figurano il completamento e la rifunzionalizzazione dello svincolo di via Campana della A56 Tangenziale di Napoli e la realizzazione nel comune di Pozzuoli di un nuovo ingresso controllato nella A56, direzione Ovest, da via Cigliano.

Questi interventi avranno lo scopo di fornire due nuovi accessi e vie di fuga per i cittadini del comune alle porte di Napoli e miglioreranno le condizioni di sicurezza e la gestione dell’autostrada garantendo la piena funzionalità dell’assetto viario in caso di calamità.

Per la progettazione, realizzazione e gestione è stata individuata Tangenziale di Napoli S.p.A., controllata del Gruppo Autostrade per l’Italia, che opera in virtù della concessione del MIT, essendo le nuove opere direttamente connesse alla Tangenziale stessa e in ragione delle competenze sviluppate dalla Società nel campo della gestione e realizzazione di infrastrutture autostradali.

Il protocollo d’intesa definisce gli impegni reciproci con gli oneri finanziari interamente a carico della struttura commissariale.

Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la gestione delle emergenze nell’area dei Campi Flegrei, testimoniando l’impegno congiunto delle istituzioni per la tutela del territorio e delle comunità.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/campi-flegrei-firmato-al-mit-il-protocollo-dintesa-per-larea-di-pozzuoli