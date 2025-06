Il Tapis Roulant fermo da tempo è una ferita aperta nel cuore dei Reggini

E’ vero ne abbiamo già scritto tante volte, e non è la prima volta che il Tapis Roulant, il sisteme elettrometrico di movimento pedonale, che collega la parte bassa alla parte alta di Reggio Calabria rimane inattivo per molto tempo. Ora le cause di tale inattività non sono note ma è una mortificazione per gli abitanti che una tale struttara non solo bella da vedere ma anche pratica rimanga chiusa per così tanto tempo o quando va bene aperta a”singhiozzo” (un tratto sì ed un no), oppure che la si chiuda nelle ore di punta proprio.

Ma è soprattutto in questi mesi estivi, nei quali gli spostamenti pedonali sono più faticosi data l’afa, e nell’ottica di agevolare in primis le categoria più fragili (anziani, divesamente abili e bambini) che il Tapis Roulant dovrebbe essere operativo ed a ritmi anche “forzati”.

Una struttura costruita nel 2009 dall’Amministrazione Scopelliti che ha contributo in maniera importante anche alla decongestione del traffico veicolare nel centro storico di Reggio Calabria. Sono molti i turisti che la fotografano e che si interrogano del perchè sia chiusa ogni giorno ad ogni ora.

Ora lungi da noi dal pensare che la struttura oggi sia trascurata in quanto realizzata da un’amministrazione differente, anzi di segno opposto, da quella attuale. Ci auguriamo quindi che quest’ennesimo sollecito possa essere in qualche modo accolto dagli amministratori che si adoperino affinchè il Tapis Roulant possa essere rimesso a regime a brevissmo, qualunqe sia il motivo del suo immeritato stop!

