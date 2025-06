Martina Franca (Ta): occultata coca nella macchina da cucire, un arresto e duna denuncia

Comando Provinciale di Taranto – Martina Franca (Ta), 19/06/2025 09:56

La scorsa serata, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca hanno portato a termine un’importante operazione finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, che ha portato all’arresto di un 31enne, presunto responsabile di detenzione di cocaina con finalità di spaccio. L’attività di controllo si è concentrata in alcune aree del centro abitato di Martina Franca, note per essere frequentate da persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un mirato servizio di osservazione e pedinamento, i militari dell’Arma hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura scura.

Alla vista della pattuglia, l’uomo avrebbe mostrato un evidente stato di agitazione, un comportamento che ha subito insospettito i Carabinieri, spingendoli a fermare il veicolo per procedere a un controllo più accurato delle generalità e del mezzo. La perquisizione veicolare e personale ha consentito di scoprire, nascosti con cura all’interno del vano della leva del cambio, due involucri in cellophane contenenti un totale di 44 dosi di cocaina, già suddivise e pronte, secondo gli investigatori, per essere immesse sul mercato locale.

Al termine delle formalità di rito, il presunto spacciatore, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto, è stato condotto presso la propria abitazione, dove dovrà osservare la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sempre nella stessa giornata, a Massafra, un altro servizio di controllo predisposto dai Carabinieri della Sezione Operativa della locale compagnia ha permesso di denunciare in stato di libertà una persona del posto, per lo stesso reato.

A seguito di una perquisizione domiciliare accurata, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 7 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish e alcune dosi di marijuana. Le droghe erano state occultate con attenzione all’interno di una vecchia macchina da cucire riposta nel salone dell’abitazione, insieme a tutto il materiale necessario per il confezionamento e la pesatura: bilancini di precisione, bustine in cellophane e altri strumenti utili alla suddivisione delle dosi. Le sostanze stupefacenti, sottoposte a sequestro, saranno analizzate presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, al fine di determinarne la quantità esatta e la percentuale di principio attivo, elementi utili a rafforzare il quadro probatorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intera operazione conferma ancora una volta l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nei centri abitati e nelle aree più sensibili, attraverso controlli mirati, attività di intelligence e la collaborazione della cittadinanza. Per entrambe le persone coinvolte, sia fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/droga-occultata-coca-nella-macchina-da-cucire-un-arresto-e-duna-denuncia