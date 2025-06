Milano pronta per la moda uomo Primavera/Estate 2026

Milano. Dopo l’appuntamento fiorentino, il capoluogo lombardo si prepara a ospitare la Fashion Week Uomo Primavera/Estate 2026, in programma da domani, 20 giugno, fino al 24 giugno. Il calendario si presenta ricco, con 81 appuntamenti complessivi: 20 sfilate (di cui 15 fisiche), 41 presentazioni e 17 eventi speciali.

La passerella milanese vedrà protagonisti nomi illustri della moda come Giorgio Armani, Prada e Dolce&Gabbana. Non mancano i debutti attesi, tra cui spiccano Fiorucci, Paul Smith, Setchu – vincitore del LVMH Prize e del Camera Moda Fashion Trust Grant nel 2023 – e Qasimi, brand mediorientale con base a Londra, disegnato dalla principessa araba Hoor Al Qasimi, figura di spicco nel panorama dell’arte contemporanea.

A catturare l’attenzione, tuttavia, sono soprattutto le assenze di peso: grandi nomi come Gucci, Zegna e Fendi non saranno in calendario. Queste defezioni sono attribuibili a diversi fattori, tra cui i recenti cambi alla direzione creativa di alcuni marchi, la scelta di altri di optare per presentazioni in location diverse (come Zegna, che ha recentemente sfilato a Dubai), e la crescente adozione delle sfilate “co-ed”, che uniscono le collezioni uomo e donna, generando notevoli risparmi.

A pesare sullo scenario è anche la crisi del settore lusso, che ha registrato un calo del 3,8% nel primo semestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante le difficoltà, le Settimane della Moda mantengono un ruolo strategico cruciale. Per la Regione Lombardia, infatti, rappresentano un volano economico capace di generare un indotto complessivo stimato in mezzo miliardo di euro per il territorio. Solo la Fashion Week Donna del 2025 ha contribuito con circa 185 milioni di euro di indotto turistico, segnando un aumento del 2,3% rispetto al 2024. Le edizioni uomo e donna del 2024 hanno generato un indotto combinato di circa 396 milioni di euro.