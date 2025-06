Roma: Armato di pistola tenta un doppio colpo in meno di un’ora, arrestato rapinatore

È stata una guardia giurata libera dal servizio, insieme al proprietario del supermercato, a segnalare alla Polizia di Stato la presenza, in via Torrevecchia, di un uomo armato di pistola.

Quando gli agenti della sezione Volanti sono intervenuti sul posto, è bastato raccogliere qualche testimonianza per individuare nell’uomo il presunto anello di congiunzione tra i due colpi che avrebbe tentato di mettere a segno nella stessa via, a distanza di qualche civico, in meno di un’ora.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti, armato di pistola, sarebbe prima entrato in una frutteria minacciando un dipendente di consegnargli l’incasso. Poi, forte del bottino ottenuto, avrebbe tentato di mettere a segno un altro colpo a cento metri di distanza.

Proprio mentre andava in onda la stessa messa in scena ai danni di una cassiera, una presenza “di troppo”, ha rovinato il suo copione.

Mentre in soccorso della donna interveniva il marito, nonché proprietario dell’esercizio, che ha cercato di allontanare il rapinatore, una guardia giurata libera dal servizio, in fila in attesa di pagare, ha chiamato la polizia.

Sul posto, gli agenti delle Volanti hanno raccolto in breve tempo le testimonianze che hanno permesso loro di ricostruire la dinamica di entrambi gli episodi.

All’interno di un borsello che portava a tracolla, l’uomo conservava ancora l’incasso – di 110 euro – del primo colpo.

Una volta recuperata l’arma – una Colt Calibro 45 peraltro risultata compendio di furto – i poliziotti sono poi risaliti, attraverso la sua abitazione, ad una sciabola di 70 cm ed un’altra pistola scacciacani munita di caricatore e con 26 cartucce ancora inesplose.

Alla luce di quanto accertato e sequestrato dagli agenti, l’uomo – italiano di 62 anni – è stato arrestato in quanto gravemente indiziato dei reati di tentata rapina aggravata e ricettazione e denunciato per rapina e detenzione abusiva di armi.

Fermo restando che l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, si precisa che, in considerazione dello stato del procedimento, per l’indagato vige il principio della presunzione di innocenza fino ad accertamento definitivo con sentenza di condanna.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/19986853c550b4099430238033

(foto di repertorio)