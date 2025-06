Venerdì di sciopero generale, pre week end da bollino nero

Si prospetta un “venerdì nero” per la mobilità su scala nazionale. I sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale che interesserà simultaneamente il settore pubblico e quello privato, minacciando di generare disagi estremamente diffusi per milioni di cittadini su tutto il territorio italiano.

L’agitazione, proclamata dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Usb e Si-Cobas, si preannuncia di vasta portata, toccando i principali comparti dei trasporti. Le fasce orarie di interruzione sono state definite con precisione:

Trasporto Ferroviario: Lo stop è previsto per 24 ore, a partire dalle 21:00 di questa sera fino alle 21:00 di domani.

Trasporto Aereo: L’interruzione si estenderà dalla mezzanotte di oggi (00:00) fino alla mezzanotte di domani (24:00).

Mobilità Urbana (Metro, Tram, Bus) e Collegamenti Marittimi: Si prevedono disagi significativi e potenziali blocchi per l’intera giornata di domani.

Rete Autostradale: L’agitazione avrà inizio alle 22:00 di questa sera e si protrarrà fino alle 22:00 di domani, con possibili rallentamenti e criticità ai caselli .

L’utenza è caldamente invitata a verificare in tempo reale lo stato dei servizi prima di mettersi in viaggio e a considerare percorsi alternativi, data la vastità dell’agitazione che rischia di paralizzare diverse infrastrutture vitali per la circolazione.

LL