Venezia, il Concierto de Moda Internazionale incanta, dalla maestosità dei Carmini al vibrante Mercato del Pesce

Un successo firmato Antonia Jean con la grazia di Denny Mendez

La Serenissima ha ospitato il magnifico epilogo della quarta edizione del Concierto de Moda Internacional de Venecia (CMIV), un evento che si è affermato come fulcro propulsore nel panorama dell’alta moda e del lusso.

Sotto la regia visionaria e l’impeccabile direzione di Antonia Jean, la kermesse ha tessuto un’esperienza sublime, celebrando il connubio tra arte, artigianato e design d’avanguardia.

L’inaugurazione del CMIV ha avuto luogo nella maestosa Scuola Grande dei Carmini, dove un’ondata di splendore ha avvolto le creazioni di talenti prevalentemente latinoamericani, a cui si è aggiunta l’intuizione inclusiva di una designer armena, le cui proposte hanno impreziosito il già variegato caleidoscopio stilistico.

Le modelle internazionali, vere icone del catwalk, hanno interpretato ogni ensemble con grazia eterea, incarnando l’anima più autentica di questa rassegna.

Il percorso espositivo è proseguito nelle suggestive Logge del Mercato del Pesce, metamorfosate in un raffinato showroom.

Qui, una meticolosa selezione di pezzi unici dell’artigianato latinoamericano ha offerto un’immersione profonda nella sapienza creativa, anticipando il trionfo della passerella finale.

Il momento clou dell’evento è stato l’attesissima sfilata conclusiva. Tredici stilisti di caratura internazionale hanno presentato le loro collezioni con un brio e una maestria che hanno conquistato il numeroso pubblico. Ogni abito, espressione di ricerca stilistica e virtuosismo sartoriale, ha delineato traiettorie audaci e raffinatissime, spaziando dall’eleganza più ricercata alle sperimentazioni avant-garde.

A coronare questa edizione di successo del CIMV, di cui il nostro Quotidiano è stato media partner, la presenza magnetica di Denny Mendez. L’ex Miss Italia, oggi affermata attrice e modella, ha elogiato con sincero apprezzamento le nuove collezioni e la professionalità ineccepibile delle modelle, le cui performance hanno elevato il prestigio globale del Concierto.

Sotto l’infaticabile guida di Antonia Jean, il Concierto de Moda Internacional de Venecia si consolida come piattaforma d’eccellenza per le tendenze che modelleranno il futuro del lusso.

L’evento si conferma non solo una vetrina privilegiata per lo stile, ma un vero e proprio interscambio culturale che celebra la diversità e l’innovazione, riaffermando il ruolo di Venezia come epicentro di stile e ispirazione nel mondo del fashion system.

Federica Romeo