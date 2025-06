Villapiana (Cs): piromane colto in flagranza sulla SS 106 dalla Polizia Stradale

Nel trascorso weekend e nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale nella fascia costiera ionica della Calabria, lungo l’arteria Statale 106, secondo le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato, ha intensificato i controlli alla viabilità con un occhio al fenomeno degli incendi, che troppe volte si sono rivelati di carattere doloso provocando gravi problemi alla viabilità ed agli utenti della strada.

Proprio in questo scenario è intervenuto personale pattugliante del Distaccamento Polizia Stradale di Trebisacce che in località Villapiana, lungo l’arteria 106, ha scongiurato il peggio. Infatti veniva intercettata e repentinamente bloccata una persona intenta ad appiccare fuoco alla scarpata adiacente la predetta strada statale, dove vi era abbondante vegetazione secca e campi di frumento prossimi alla raccolta, nonché un’area di servizio adibita all’erogazione di carburante

L’autore dello scellerato gesto veniva sottoposto a perquisizione personale dalla quale si riscontrava il possesso di un oggetto atto ad offendere e di cui non era in grado di giustificarne il porto in luogo pubblico, per cui veniva deferito all’A.G. per il reato di porto di oggetto atto ad offendere e per il reato di tento incendio.

Il tutto si comunica nel rispetto del diritto degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Cosenza/articolo/11406853f2a1ecb3c996735147