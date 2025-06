Latina. Attività ispettive del NIL

Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Latina, 20/06/2025 11:22

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, a conclusione di attività ispettiva a Latina, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 29 anni residente a Cisterna di Latina, per il reato di omesso aggiornamento del documento della valutazione dei rischi – DVR e mancata sorveglianza sanitaria. Nello specifico i Carabinieri hanno eseguito un accesso ispettivo presso un esercizio commerciale esercente l’attività di bar di cui l’uomo è amministratore unico, constatando i reati sopra esposti.

L’attività ispettiva è poi continuata presso un’attività di allevamento di animali per la produzione di latte crudo con sede a Pontinia, dove i Carabinieri del N.I.L. hanno constatato la mancata sorveglianza sanitaria, deferendo, in stato di libertà, per tale reato, il socio amministratore, un uomo di 81 anni del posto.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri del N.I.L. hanno elevato ammende per la somma complessiva di oltre 5.000 euro. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.

