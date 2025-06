Toscana, Potenti (Lega): Estate più sicura grazie al Governo

“Nel piano di potenziamento per i servizi di vigilanza estiva diffuso dal Ministero degli Interni ci sono importanti novità anche per il nostro territorio. Sono 20 per Pisa e 32 per Livorno i rinforzi all’organico delle forze dell’ordine in occasione della stagione estiva.

Un sentito ringraziamento al Governo, in particolare al Ministero dell’Interno e al Sottosegretario Nicola Molteni, per questa bella notizia. Voglio fare gli auguri di buon lavoro alle nuove risorse che arriveranno a Pisa e a Livorno a cui rivolgo il mio pensiero di benvenuto.

Questi nuovi innesti contribuiranno a potenziare le azioni a tutela del territorio specialmente alla luce dell’aumento del flusso di turisti nei prossimi mesi”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

comunicato stampa