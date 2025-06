Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha tenuto questa mattina una riunione con gli ambasciatori dell’area per verificare la situazione degli italiani e del personale delle ambasciate presenti nella regione del conflitto Israele-Iran.

Convogli via terra verranno facilitati a Teheran verso paesi di frontiera con l’Iran. Per i connazionali in Iran il suggerimento è di indirizzare messaggi all’indirizzo e-mail assistenza.iran@esteri.it

Domenica partirà da Sharm el Sheikh, in Egitto, un volo charter richiesto da cittadini presenti in Israele. I connazionali in Israele possono far riferimento al sito web www.viaggiaresicuri.it.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/06/riunione-al-ministero-degli-affari-esteri-per-situazione-italiani-in-iran-israele/