Iran. Khamenei nomina i suoi successori

In base a fonti del quotidiano americano New York Times, Ali Khamenei guida spirituale suprema dell’Iran, avrebbe già nominato tre suoi possibili successori. Rifugiato in un bunker ma in effettivo pericolo di vita in quanto più volte minacciato da USA e Israele, Khamenei avrebbe già parlato con i prescelti e lo avrebbe fatto tramite personale di fiducia.

Sono in molti in occidente che auspicano che un’eventuale morte di Ali Khamenei, possa coincidere con un cambio di regime a Teheran. Le comunicazioni elettroniche sarebbero sospese in Iran per evitare la fuga di notizie risrvate.

Fabrizio Pace