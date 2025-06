L’Estate è già iniziata ma l’amministrazione è rimasta indietro

Mentre l’Estate è già cominciata e la città dovrebbe accogliere visitatori e cittadini con servizi funzionanti e piena operatività, ciò che invece si offre è uno scenario desolante: info point e Lido Comunale chiusi, associazioni ancora in attesa delle autorizzazioni per programmare gli eventi dell’Estate Reggina.

I chioschi turistici, come documentato nelle immagini, si presentano sbarrati e inattivi, senza alcuna indicazione utile per i turisti né orari di apertura. L’unico segno visibile è il degrado: serrande abbassate, manifesti strappati, e totale assenza di personale o attività. Un biglietto da visita inaccettabile per una città che ambisce ad avere una vocazione turistica e culturale.

Ancora più grave è la condizione del Lido comunale, un tempo fiore all’occhiello della nostra città. A stagione iniziata, la struttura è ancora in evidente stato di incuria, senza servizi e, soprattutto, senza risposte da parte dell’Amministrazione.

Ci chiediamo: dove sono la programmazione, la visione e il rispetto per cittadini e turisti? Il Sindaco e la sua Giunta, ancora una volta, dimostrano di non avere un piano concreto né per il turismo né per il decoro urbano. Un’amministrazione immobile, incapace di garantire perfino i servizi minimi essenziali in piena stagione estiva.

È l’ennesimo segnale di una gestione approssimativa, in cui tutto viene rimandato, improvvisato o semplicemente ignorato, persino le associazioni del nostro territorio sono ancora in attesa delle date e delle autorizzazioni per svolgere gli eventi estivi.

Reggio merita di più: merita strutture aperte, servizi efficienti, personale qualificato e soprattutto una città viva e accogliente. Invitiamo l’Amministrazione ad assumersi le proprie responsabilità e a fornire immediatamente spiegazioni pubbliche sui motivi di questi gravi ritardi. La città ha bisogno di fatti, non di proclami, conclude il Consigliere Mario Cardia.

comunicato stampa