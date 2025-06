Reggio, ufficializzato oggi il passaggio di Nino Zimbalatti in Forza Italia

Nella sede di Forza Italia a Reggio Calabria, al cospetto di militanti ed insieme ai vertici locali del partito è stato presentato alla stampa l’ingresso del dottor Nino Zimbalatti tra le file del partito di Antonio Tajani. La presentazione, anche se di presentazione nell’ambiente reggino Zimbalatti non ne avrebbe bisogno, come dice lo stesso Onorevole Francesco Cannizzaro, che lo ha introdotto agli intervenuti, è avvenuta questa mattina in un clima di notevole entusiasmo.

Zimbalatti è un politico di lungo corso che ha militato nella coalizione di Centrosinistra con la quale ha ricoperto anche un ruolo di assessore. E’ successivamente tornato in Consiglio Comunale e Metropolitano dopo la vicenda Miramare.

La famiglia di Forza Italia si rinforza quindi e scalda i motori per la prossima tornata elettorale cittadina nella quale insieme agli altri partiti del Centrodestra è chimata a riprendersi la città.

LL