Roma. Palazzo Valentini apre le porte alla moda con “Défilé Design Dream”

Venerdì 27 giugno, il prestigioso e storico Palazzo Valentini, risalente alla fine del Cinquecento e situato nel cuore di Roma, nelle immediate vicinanze di Piazza Venezia, apre le sue porte alla moda con l’evento “Défilé Design Dream”. La manifestazione, patrocinata da Roma Capitale Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, è stata organizzata e curata nella direzione artistica da Gisella Peana e Francesca Anastasi. La giornalista Gisella Peana ricopre anche il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa dell’evento.

Gli ospiti saranno accolti con un drink di benvenuto offerto dall’Azienda “Casa Divina Provvidenza”, fondata nel 1821 e successivamente ceduta dallo Stato del Vaticano alla famiglia Cosmi. Quest’ultima ha riportato l’azienda agli antichi splendori, puntando sulla tradizione e sulla riscoperta dei vitigni autoctoni, patrimonio unico nel Lazio da oltre due secoli. I Cosmi sono viticultori da tre generazioni e hanno posto le basi di quella che oggi è una realtà dedita alla produzione di vini di alta qualità.

Nella Sala David Sassoli, dopo i saluti istituzionali dell’Onorevole Fabrizio Santori, Segretario d’Aula dell’Assemblea Capitolina e Vicepresidente della Commissione Roma Capitale, e di Antonio Giammusso, Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, sfileranno le sorelle Piedades e Smeralda e Giorgia Cicatello.

Le sorelle Piedades e Smeralda, talentuose stiliste originarie della Bolivia, presenteranno per la prima volta a Palazzo Valentini la collezione “MariBella”, ispirata ai nomi dei loro genitori. I capi si distinguono per uno stile pulito e lineare, influenzato dalla bellezza dei fiori di loto, simbolo di purezza e rinascita, che le stiliste osservavano da bambine nella loro amata Amazonia. Questa connessione con le radici e con la natura si riflette in ogni creazione, rendendo unico il loro approccio alla moda.

Il percorso delle sorelle Piedades e Smeralda è stato ricco di successi: finora hanno ricevuto quattro riconoscimenti in Italia, testimonianza di un crescente apprezzamento per il loro lavoro. Il loro sogno è quello di portare la loro moda nel mondo, permettendo a un pubblico sempre più vasto di scoprire la bellezza e l’unicità delle loro creazioni. Con questa nuova collezione, dimostrano che tradizione e innovazione possono coesistere, creando un legame speciale tra passato e futuro della moda. Per loro, la moda non è soltanto un mestiere, ma una vera e propria vocazione, un viaggio che desiderano condividere con il mondo intero.

La couture della maison di Giorgia Cicatello rappresenta una forza di trasformazione che supera i confini tradizionali, unendo tecnologie multidisciplinari a un’artigianalità raffinata. Le creazioni visionarie del brand combinano tecniche pionieristiche e materiali di lusso, evocando spesso un senso di meraviglia all’avanguardia.

Che si tratti di modellare un abito attraverso la tecnologia 3D o di riscoprire antiche tecniche di ricamo ormai perdute, la maison sfida le nozioni tradizionali del fatto a mano, dando vita a capi eterei che guardano radicalmente al futuro, superando i confini di genere secondo la propria visione.

Giorgia Cicatello considera la moda come uno strumento di cambiamento, se utilizzata con consapevolezza e coscienza. Attraverso la sperimentazione e la ricerca costante, desidera esaltare chi sceglie la via della libertà, con un approccio etico e consapevole. Fondata tra il 2018 e il 2019, la maison ha presentato la sua esclusiva couture sulle passerelle di Roma e Milano.

La sua ambizione di reinventare l’artigianato come motore di innovazione, di promuovere la sostenibilità come seconda natura e di valorizzare la materialità si riflette nel suo approccio interdisciplinare all’arte e alla moda. Ogni collezione rappresenta una ricerca volta a superare le attuali definizioni di capo d’abbigliamento, esplorando nuove forme di espressione per una moda più significativa, diversificata e proiettata verso il futuro.

Celebrando consapevolezza ed etica, la maison promuove un processo di design collaborativo con artisti di ogni genere. I modelli personalizzati sono realizzati con meticolosità per una clientela internazionale. La volontà di abbattere le barriere di genere si esprime attraverso una couture d’avanguardia che abbraccia l’individualità con forza e senza timore.

La serata sarà condotta da Viviana Finotti, in arte Boss Lady Vy, affermata produttrice e cantautrice. I suoi DJ set si distinguono per un’eleganza naturale e sonorità avvolgenti, in cui la house melodica si fonde armoniosamente con l’elettronica, dando vita a performance profondamente immersive.

Boss Lady Vy è maestra nel creare atmosfere uniche: raffinate, ma al tempo stesso cariche di energia. Nel 2024 e nel 2025 è stata scelta come artista ufficiale di Casa Sanremo, confermandosi una figura di rilievo nel panorama musicale italiano ed europeo. Ha inoltre portato la sua musica sull’iconico palco dell’Hôtel de Paris di Monte Carlo, affascinando il pubblico nel cuore della Costa Azzurra.

Le acconciature delle modelle, affidate all’Agenzia Identity Agency Roma — leader nel settore della moda e dello spettacolo con sedi a Roma e Milano — saranno curate da Divina Hairdresser del noto Maestro Sergio Tirletti, mentre il trucco sarà affidato ai make-up artist dell’Accademia di Trucco Professionale di Roma.

Tra una sfilata e l’altra, il pubblico sarà allietato da diverse performance musicali che contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e suggestiva, lasciando agli ospiti un ricordo indelebile della serata.

“Défilé Design Dream” non è solo un inno alla moda e alla bellezza, ma si fa anche portavoce di un importante messaggio sociale, affrontando un tema quanto mai attuale: la violenza sulle donne. A parlarne sarà Cristiana Merli, Presidente dell’Associazione “Donne al Centro”, un’organizzazione indipendente e senza fini di lucro concepita con l’obiettivo di offrire aiuto e supporto alle donne vittime di violenza.

Si propone inoltre di migliorare concretamente la vita delle donne nel tessuto sociale. L’associazione agisce come motore di un cambiamento profondo e duraturo, volto a sradicare ogni forma di violenza e discriminazione di genere, attraverso iniziative di breve, medio e lungo termine. Il suo impegno mira a valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e familiare, promuovendo una piena consapevolezza e attuazione della complementarità di genere, riconosciuta come autentica ricchezza per l’intera collettività.

Questo esclusivo evento ospiterà personalità di spicco del mondo della moda, del giornalismo, della televisione e del cinema, creando un’opportunità unica di networking. Al termine dell’evento, sarà proposto agli ospiti un select aperitivo, allestito dall’Azienda “Casa Divina Provvidenza”, in un’atmosfera raffinata e conviviale.

Un’occasione imperdibile per immergersi nell’eleganza, nella tradizione e nell’innovazione che animano il mondo della moda e dell’arte, senza perdere di vista l’impegno per il sociale, all’interno di una delle location più prestigiose di Roma.

comunicato stampa