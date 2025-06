Taranto. Aggredisce la compagna: 26enne nigeriano arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di nazionalità nigeriana di 26 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Il personale della Squadra Volante è intervenuto in uno stabile del centro cittadino per la segnalazione giunta al NUE112 di un uomo che tentava di sfondare la porta d’ingresso di un appartamento a calci.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno raggiunto il giovane, un nigeriano di 26 anni, che, alla vista degli agenti, ha interrotto la sua azione di demolizione della porta e dopo essere stato riportato alla calma, è stato allontanato dal posto al fine di accedere all’interno dell’appartamento ed accertare le condizioni della compagna, una nigerina di 26 anni.

La donna, scossa per l’accaduto, ha denunciato il convivente che, poco prima, mosso da una morbosa gelosia nei suoi confronti, l’avrebbe colpita al capo ed al volto dopo una lite originata dal fatto che la donna gli aveva riportato che un loro connazionale aveva fatto un regalo alla loro figlia neonata.

A seguito del racconto, l’uomo colto da uno scatto d’ira, l’avrebbe colpita dapprima al volto, al capo e poi sul corpo, minacciando anche di lanciarle addosso un tavolino ed una sedia, incurante che l’aggressione avvenisse di fronte alla figlia e ad una connazionale che per paura si era nascosta in una stanza.

L’uomo, dopo aver percosso la compagna, avrebbe prelevato due coltelli dalla cucina, nascondendoli in una borsa in pelle che portava a tracolla, asserendo che li avrebbe utilizzati per punire il connazionale “colpevole” di aver fatto un regalo a sua figlia.

Da successivi accertamenti in Banca Dati, è emerso che il cittadino nigeriano aveva un nota di rintraccio per la notifica dell’avvio di un procedimento di ammonimento del Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia relativo ad una precedente segnalazione della compagna nei suoi confronti per violenza domestica ed in particolare di percosse, emesso a maggio scorso dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Taranto.

Trasmessi gli atti all’Autorità giudiziaria competente, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione del fratello, mentre i coltelli trovati nel borsello sono stati sequestrati.

L’equipaggio della Squadra Volante ha voluto sincerarsi della presenza del nigeriano nell’appartamento dove era stato posto ai domiciliari e non trovandolo in casa, ha dato comunicazione alla Sala Operativa e agli altri equipaggi riferendo la sua evasione.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo mentre si aggirava per le vie cittadine a piedi. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, lo stesso è stato tradotto presso la Casa Circondariale. Si ribadisce che per l’indagato vige la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Taranto/articolo/1260685684540718e802535895