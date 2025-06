Terzo Settore. Croce Rossa, Valastro: “certificazione delle competenze un passo importante per valorizzare il volontariato”

Solferino, 21 giugno 2025 – “Le Istituzioni riconoscono il valore etico, educativo e civico del Volontariato, di un bene comune fatto di tanti piccoli gesti volti al prossimo. Infatti, con l’approvazione del decreto per la certificazione delle competenze dei volontari, viene riconosciuto ufficialmente l’impegno di chi, ogni giorno, donando il proprio tempo, sceglie di aiutare gratuitamente il prossimo”.

Lo dichiara Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, nella giornata in cui la CRI celebra, attraverso la storica Fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere, la nascita dell’idea di Henry Dunant, fondatore del Movimento.

“Ringrazio il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, per l’impegno nel portare a compimento un cambiamento atteso per quasi un decennio e che segna un cambio di passo importante nel Terzo Settore, i cui Enti vengono finalmente riconosciuti per il loro ruolo formativo e per la capacità di sviluppare competenze concrete.

Le realtà associative – conclude Valastro – diventano così motore di crescita sociale e di equità all’interno di un sistema-Paese sostenibile e sempre più a misura di comunità”.

comunicato stampa