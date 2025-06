Ravenna. Arrestato uno straniero per rapina”

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero per rapina perpetrata nelle prime ore del mattino di sabato 21 giugno u.s. a Marina di Ravenna ai danni di due giovani vittime.

Nella circostanza, all’esterno di un locale pubblico, l’uomo aggrediva una di loro con una catena che portava al collo e si impossessava del suo telefono cellulare, per poi tentare di fuggire dal luogo.

Gli operatori della Volante, già in zona per i predisposti servizi di controllo e vigilanza, soccorrevano la ragazza minorenne, ancora a terra, che veniva poi trasportata al locale pronto Soccorso per le cure del caso.

L’aggressore, grazie alle testimonianze dei presenti, veniva intercettato nelle immediate vicinanze, tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ravenna/articolo/33496857c48c9109c264535112