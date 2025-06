USA bombardano 3 siti nucleari in Iran. Teheran risponde con altri missili su Israele

La situazione geopolitica in Medio Oriente ha subito una drammatica e definitiva escalation, con gli Stati Uniti che sono intervenuti militarmente contro l’Iran, trasformando le previsioni e gli ultimatum in realtà operativa. Le “due settimane” preventivate in precedenza da Donald Trump per una decisione sull’approccio americano si sono cristallizzate in “due giorni” di azione diretta, con conseguenze immediate e gravi per la stabilità regionale. Nella notte, gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, impiegando bombe ‘bunker buster’ per neutralizzare infrastrutture critiche del programma atomico iraniano.

Questa operazione chirurgica, mirata a contenere una minaccia considerata intollerabile per la sicurezza globale, ha segnato il diretto coinvolgimento americano nel confronto con Teheran. Un Medio Oriente in cui Israele non sia egemone rimane, per Washington, uno scenario impensabile, e l’azione odierna riflette la risolutezza nel preservare questo equilibrio strategico.

A seguito degli attacchi, il Presidente statunitense Donald Trump si è rivolto alla Nazione con un discorso incisivo: “Ora è il momento per la pace, l’Iran deve accettare la fine di questa guerra.” Una dichiarazione che, pur giungendo dopo un’azione militare diretta, tenta di delineare un orizzonte di de-escalation forzata. A fare eco alle sue parole, il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la linea congiunta: “Io e Trump diciamo, ‘prima la forza, poi la pace’,” un’affermazione che sottolinea la strategia basata sulla deterrenza militare come precondizione per qualsiasi soluzione diplomatica.

La reazione di Teheran è stata immediata e veemente. Le autorità iraniane hanno denunciato un “barbaro attacco”, avvertendo che “quanto accaduto avrà conseguenze eterne.”

Un canale affiliato alle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha rincarato la dose, annunciando che “gli Stati Uniti dovranno sopportare le conseguenze dell’attacco all’Iran. Le loro basi in Medio Oriente saranno ridotte in cenere,” una minaccia esplicita che alza ulteriormente il livello di allerta regionale. In risposta al raid statunitense, l’Iran ha lanciato una nuova ondata di missili contro Israele.

Secondo le Guardie Rivoluzionarie, sono stati utilizzati “missili a lungo raggio a combustibile solido e liquido, con testate distruttive e l’impiego di nuove tattiche per aggirare le difese nemiche.” Gli attacchi erano diretti specificamente verso l’aeroporto, un centro di ricerca biologica, e basi di supporto e centri di comando dell'”entità sionista”.

Forti esplosioni sono state udite a Tel Aviv e in altre aree, segno dell’impatto di questi ordigni. Nonostante l’IDF abbia dichiarato di aver intercettato una parte dei missili, alcuni hanno raggiunto il territorio israeliano, confermando la vulnerabilità di alcune aree.

La situazione in Medio Oriente è ora più critica che mai. Le azioni militari dirette degli Stati Uniti e la risposta immediata dell’Iran hanno aperto un nuovo capitolo nel conflitto, con il mondo intero che osserva con estrema apprensione i prossimi sviluppi di una crisi che minaccia di ridefinire gli equilibri geopolitici a livello globale.

