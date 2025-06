Villa San Giovanni. Arrestate 2 donne con droga ai traghetti

Due donne sono state tratte in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni mentre erano in procinto di imbarcarsi su un traghetto che le avrebbe condotte a Messina essivamente in un’altra località. Le due avevano con se un consistente quantitativo di droga, per la precisione un chilo di cocaina e di un chilo e mezzo di hashish, come riporta l’Ansa.

Le due donne sono state condotte in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente. L’operazione odierna rientra in un più vasto sistema di controlli che riguardala stazione ferroviaria e gli imbarchi dei traghetti a Villa San Giovanni.

Fabrizio Pace