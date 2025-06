Accademia delle Imprese Europea protagonista della prima Giornata Nazionale delle Identità Territoriali

Si è tenuto a Lazzaro, frazione di Motta San Giovanni, Città Metropolitana di Reggio Calabria, il convegno nazionale in occasione della prima Giornata Nazionale delle Identità Territoriali, un appuntamento promosso dall’Accademia delle Imprese Europea, con il patrocinio della Regione Calabria e del Consiglio Regionale, in collaborazione con il Comune di Motta San Giovanni e la Pro Loco di Motta San Giovanni.

Il 21 Giugno, inizio della stagione estiva, segna un periodo di intensa crescita delle piante, spesso associato a riti e tradizioni legati alla natura e all’agrcoltura, si è svolto un momento di riflessione e confronto sul valore delle identità locali, la loro tutela e il loro potenziale per uno sviluppo sostenibile, integrato e consapevole. Un’occasione per riaffermare il legame profondo tra comunità, territori e prodotti identitari.

I lavori sono stati aperti da Giuseppe Ariobazzani, Presidente di Accademia delle Imprese Europea, che ha convocato il Consiglio Direttivo Nazionale con all’ordine del giorno l’istituzione della Giornata Nazionale delle Identità Territoriali, in riconoscimento della loro importanza e valorizzazione per lo sviluppo locale e la crescita economica. L’invito alle Istituzioni, alle imprese e ai cittadini a celebrare questa giornta, con eventi ed iniziative che promuovono il patrimonio culturale, produttivo e sociale italiano.

A seguire i saluti istituzionali di Giovanni Verduci, Sindaco di Motta San Giovanni, che ha sottolineato come “questo sito diventerà una vetrina permanente per la promozione dei prodotti, della cultura e delle bellezze del nostro territorio”. Tiziana Cozzupoli, Presidente della Pro Loco, ha ricordato il percorso avviato da tre anni con l’Accademia delle Imprese e il Comune: “La Pro Loco è attenzione e valorizzazione di tutto ciò che un territorio può offrire, a partire dai prodotti identitari”.

Caterina Capponi, Assessore regionale al Welfare, Cultura, Sport e Politiche Giovanili, ha evidenziato l’impegno della Regione: “La Calabria sostiene concretamente la valorizzazione dei territori e delle loro molteplici identità”. Presente anche il Consigliere Regionale Giuseppe Gelardi, che ha ribadito il supporto istituzionale a iniziative di promozione locale. Durante i lavori del Consiglio Direttivo, spazio alle relazioni di esperti e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale.

Maura Forte, Consigliere Direttivo Nazionale AdIE, ha sottolineato come “la promozione dei territori passa in primis attraverso i prodotti locali, che sono espressione della storia, degli usi e dei costumi”. Grazia Gioè, Direttore dell’Osservatorio Nazionale Identità Territoriali (ONIT – AdIE), ha dichiarato: “Vogliamo occuparci delle identità territoriali come leva di produttività e sviluppo locale, tutelando e tracciando i prodotti italiani e regionali per rafforzare i meccanismi economici, territoriali e culturali”. Approfondimenti scientifici sono stati offerti da Paola Radici Colaci, già Professore Ordinario di Filologia Classica all’Università di Messina, e da Daniele Castrizio, docente di Numismatica presso lo stesso ateneo.

Tra gli interventi programmati, Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che, attraverso il protocollo di intesa con Accademia delle Imprese Europea ha sostenuto con contributi professionali l’avvio del marchio di tracciabilità P.I.T. Prodotto Identitario Territoriale, Sabrina Santagati dell’Ordine dei Biologi della Calabria, e Stefania Crucitti, Vice Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria e Tecnologa AdIE, hanno portato il loro contributo scientifico e tecnico sul tema della valorizzazione dei prodotti identitari.

In sala anche Sebastiano Einaudi, Direttore della piattaforma Agrysapiens di Cuneo, per la programmazione delle future attività di commercializzazione dei prodotti identitari, Pino Putortì, direttore tecnico-istituzionale di AdIE e Diana Sapienza, Direttore AdIE per la regione Sicilia. A moderare i lavori Marco Mauro, che ha guidato gli interventi stimolando il dibattito e il confronto.

comunicato stampa