Como: ruba 100 euro di cosmetici dal negozio ma scatta l’allarme anti-taccheggio, denunciata

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di sabato, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato, una 65enne ucraina, residente in città in regola con le norme sul soggiorno e incensurata.

Verso le 17.30 di sabato, una volante è stata indirizzata in via Morazzone, presso un negozio di articoli per la casa e la persona, in quanto era segnalato il furto di merce ad opera di una donna straniera.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatto con la responsabile del negozio e preso in consegna la 65enne, che si trovava con lei, tenuta ferma sul posto dalla guardia di sicurezza del vicino centro commerciale e che si era prodigato per dar man forte alla commerciante.

Gli agenti hanno ascoltato la testimonianza della titolare del negozio che spiegava di essersi accorta del furto quando la 65enne uscita dal suo negozio, faceva scattare l’allarme delle barriere anti-taccheggio.

Riferiva inoltre di essere riuscita a raggiungere la donna ma che la stessa, accelerando il passo sarebbe entrata nel vicino centro commerciale tentando di confondersi tra i clienti, la stessa veniva però bloccata dalla guardia di sicurezza del negozio che nel frattempo si era accorto della situazione, fino all’arrivo della volante della Polizia.

Portata in Questura, la 65enne è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato di merce – cosmetici del valore di 90 euro non restituiti all’avente diritto in quanto danneggiati – e messa in lista per un adeguato provvedimento amministrativo che i poliziotti della Divisione Anticrimine stileranno a suo carico.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/2957685919241dce0117009436