Croce Rossa Italiana: una guida sempre più digitale

Roma, 23 giugno 2025 – La Croce Rossa Italiana è la prima Organizzazione tra quelle previste dall’art. 138 del Codice della Strada per adottare un brevetto operativo in formato completamente digitale (con codice QR univoco e sigillo digitale), certificato e verificabile . Il sistema, in linea con le direttive europee in materia, è stato sviluppato internamente nel rispetto dei più alti standard di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

Il rilascio delle nuove patenti avverrà in modo progressivo a partire dal mese di giugno, con l’obiettivo di completare la distribuzione su scala nazionale entro la fine del 2025. Il nuovo documento consentirà la verifica immediata e in tempo reale dell’identità, delle abilitazioni e della validità operativa da parte delle forze dell’ordine e delle autorità competenti. Un sistema che garantisce al tempo stesso tutela per i volontari ed operatori e semplificazione amministrativa per l’Associazione.

Contestualmente alle patenti, verranno rilasciate in formato digitale anche le carte di circolazione dei mezzi operativi della CRI, in modo da garantire una gestione digitale integrata e sempre verificabile dell’intero ecosistema logistico-associativo. “L’adozione delle patenti digitali rappresenta una svolta concreta verso una Croce Rossa più moderna, efficiente e sicura.

Questa iniziativa è stata pensata con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, migliorare la tracciabilità delle competenze e semplificare le verifiche operative di Volontarie e Volontari, Operatrici e Operatori della CRI su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. “Ringrazio la Commissione Nazionale Motorizzazione della CRI e il suo coordinatore, Massimo Nisi, per aver realizzato questo ambizioso progetto”, concludono il Presidente Valastro.

comunicato stampa