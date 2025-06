Milano, muore a 99 anni lo scultore Arnaldo Pomodoro

E’ deceduto ieri sera a Milano lo scultore Arnaldo Pomodoro. L’artista è considerato in anche all’estero uno dei più imptortanti scultori contemporanei italiani. Conosciuto anche ai “profani” per le sue famose sfere bronzee. Il maestro Arnaldo Pomodoro aveva 99 anni.

“L’artista è parte di un tessuto di cultura, il suo contributo attivo non può venire mai meno ed è per questo che ho concepito la mia Fondazione come un luogo attivo e vivo di elaborazione culturale, oltre che come centro di documentazione della mia opera, capace di fare proposte originali e non solo di conservare passivamente. Ma il meglio deve ancora venire: questo è stato solo un inizio e nelle mie intenzioni il progetto – rivolto ai giovani e al futuro – si deve radicare, fare della continuità un elemento ineludibile…”. Questo il pensiero dello scultore riporrtato sulla homepage della sua fondazione.

Fabrizio Pace