Platì: un Bene Confiscato alla ‘Nrangheta diventa Scuola dell’Infanzia

Si è svolta oggi , 22 Giugno 2025, alle ore 9:30, la sentita cerimonia di consegna dei locali da adibire a scuola dell’infanzia per Platì Centro, all’Istituto Comprensivo di Platì – Careri.

Un evento che ha segnato un momento storico per la comunità, trasformando un bene confiscato alla criminalità organizzata in un luogo di crescita e speranza per i più piccoli.

Il Sindaco di Platì, Rosario Sergi, visibilmente emozionato, ha varcato la soglia di una struttura che incarna i valori della legalità e del riscatto sociale. “Oggi non inauguriamo solo un edificio, ma un futuro migliore per i nostri bambini,” ha dichiarato il Sindaco. “Quest’asilo è la prova tangibile che la nostra comunità è più forte di ogni illegalità, e che investire nell’educazione significa costruire le fondamenta di una società giusta e prospera.”

Un ringraziamento al Responsabile dell’Area Manutentiva Ing Antonio Marvelli , che si è adoperato per riqualificare l’immobile, trasformandolo in un ambiente sicuro, accogliente e all’avanguardia, pensato per le esigenze dei bambini e del personale educativo. Il suo impegno è stato fondamentale per la realizzazione di questo importante progetto.

L’inaugurazione ha anche sottolineato la continua e strategica partnership tra l’Amministrazione Comunale e la Scuola, consolidata nella figura della Dirigente Dott.ssa Perrone.

Questa collaborazione è essenziale per garantire un percorso educativo di qualità e per integrare sempre più la scuola nel tessuto sociale della comunità. “La sinergia tra Comune e Istituzione Scolastica è la chiave per offrire ai nostri ragazzi le migliori opportunità,” ha sottolineato il Sindaco. “La Dott.ssa Perrone è una risorsa preziosa in questo cammino condiviso.” , con i Comuni di Africo Careri Platì e San Luca, ovvero la crescita culturale delle comunità rappresentate , progetto sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito , in particolare dal Ministro Giuseppe Valditara, che nella suo visita a Platì del 21 Settembre 2023 ha voluto fortemente sottolineare l’importanza di investire in cultura in particolar modo nei nostri territori.

Il Sindaco ha voluto estendere un ringraziamento particolare ai cittadini e alle mamme di Platì che, con la loro costante spinta e il loro desiderio di cambiamento, hanno contribuito in modo significativo alla concretizzazione di quest’opera. La loro voce e la loro determinazione sono state un incentivo fondamentale per l’Amministrazione.

La cerimonia ha visto la partecipazione della Mamme con i loro bambini , del personale scolastico che hanno dimostrando il forte attaccamento ai valori della legalità e la gioia per un’opera che rappresenta un passo significativo nel percorso di rinascita e sviluppo di Platì.

La presenza del Consigliere Regionale Giovanni Muraca, del Sindaco di Careri Giuseppe Pipicella, del Commissario Straordinario di San Luca ( già Prefetto) Antonio Reppucci, ha qualificato particolarmente la giornata.

La struttura è ora pronto ad accogliere i suoi piccoli ospiti, offrendo loro uno spazio dove poter sognare, imparare e crescere, con il supporto di una comunità unita e proiettata verso il futuro.

