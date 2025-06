Putin sostiene l’Iran: “aggressione ingiustificata”

Mosca– Il presidente russo Vladimir Putin ha condannato fermamente l’aggressione contro l’Iran, definendola “assolutamente non provocata e ingiustificata”. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro a Mosca con il ministro degli Esteri iraniano Araghchi, dove Putin ha ribadito l’impegno della Russia a fornire assistenza al popolo iraniano. Araghchi, dal canto suo, ha sottolineato che Teheran “sta difendendo in modo legittimo la sua indipendenza”, aggiungendo che la Russia “è dalla parte giusta della storia” per il suo supporto. L’incontro e le dichiarazioni congiunte evidenziano un rafforzamento dei legami tra Russia e Iran, in un contesto di crescenti tensioni internazionali.