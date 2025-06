Sostegno allevatori calabresi danneggiati da epizoozie/zoonosi, approvata graduatoria definitiva Avviso PSP Calabria 2023–2027

Approvata la graduatoria definitiva dell’Avviso Pubblico PSP Calabria 2023–2027 – Intervento SRD06 – Azione 2, destinato a sostenere gli allevatori calabresi colpiti dalle gravi conseguenze sanitarie ed economiche provocate da epizoozie e zoonosi. L’intervento, denominato “Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo zootecnico danneggiato da epizoozie/zoonosi”, prevedeva una dotazione finanziaria complessiva pari a 5 milioni di euro per l’annualità 2024, così come stabilito dal D.D.G. n. 12783 e successivamente rettificato in autotutela con D.D.G. n. 13611 del 30/09/2024.

L’azione si inserisce nell’ambito dell’Intervento SRD06 del PSP Calabria 2023–2027, che prevede misure per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. In particolare, l’Azione 2 è finalizzata al sostegno degli allevatori nella fase di ricostituzione del patrimonio zootecnico, danneggiato dagli obblighi sanitari di abbattimento imposti per contrastare malattie infettive come tubercolosi, brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, leucosi bovina enzootica e peste suina africana.

“Negli ultimi anni, la Calabria ha affrontato una recrudescenza di queste patologie animali – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – con conseguenze economiche gravi per il settore zootecnico regionale. Con questo intervento abbiamo voluto non solo compensare i danni subiti, ma soprattutto restituire fiducia e prospettive al comparto”.

Le aziende ammesse definitivamente al sostegno potranno ricostituire il patrimonio zootecnico originario d vedendosi riconosciuto un contributo pari al 100% del costo di acquisto degli animali in sostituzione, al netto di eventuali rimborsi o indennizzi già percepiti. La graduatoria è pubblicata sul sito Calabria Psr al link:

https://www.calabriapsr.it/news/2237-approvazione-graduatoria-definitiva-psp-2023-2027-intervento-srd06-ripristino-del-patrimonio-zootecnico-danneggiato-da-epizoozie.

