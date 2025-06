Urso in Azerbaigian per l’inaugurazione della nuova centrale elettrica realizzata da Ansaldo Energia

Previsto un bilaterale con il presidente azero Ilham Aliyev

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, parteciperà domani in Azerbaigian all’inaugurazione della nuova centrale elettrica a ciclo combinato di Mingachevir, realizzata da Ansaldo Energia per conto di Azerenerji, principale produttore di energia elettrica del Paese.

L’inaugurazione rappresenta una tappa significativa nel percorso di cooperazione industriale ed energetica tra Italia e Azerbaigian, e segue l’intesa siglata nel febbraio 2023 – alla presenza del Ministro Urso – tra Ansaldo Energia e Azerenerji per la fornitura di quattro turbine a gas AE94.3A destinate all’ammodernamento della storica centrale di Mingachevir.

A margine della cerimonia, il Ministro Urso incontrerà il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, S.E. Ilham Aliyev, per un colloquio bilaterale finalizzato a rafforzare ulteriormente le relazioni economiche e industriali tra i due Paesi.

Italia e Azerbaigian intrattengono relazioni eccellenti, fondate sulla Dichiarazione sul Partenariato Strategico Multidimensionale sottoscritta nel 2020. Baku rappresenta per l’Italia un partner energetico di primaria importanza, sia per l’approvvigionamento di petrolio, sia per quello di gas naturale, grazie al gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline).

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/urso-in-azerbaigian-per-linaugurazione-della-nuova-centrale-elettrica-realizzata-da-ansaldo-energia