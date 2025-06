Ancona. Controllava e perseguitava da dieci anni una donna conosciuta in palestra

Scatta l’ammonimento del Questore

Il Questore di Ancona ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un quarantenne italiano, a seguito dell’istanza presentata alla Polizia di Stato dalla vittima.

Nello specifico, l’uomo e la donna si erano conosciuti diversi anni fa in una palestra della città, durante le lezioni di un corso al quale entrambi si erano iscritti. Malgrado la donna, di circa 30 anni, anch’ella italiana, non gli avesse mai dato modo di instaurare particolari rapporti personali o confidenziali, l’uomo aveva sviluppato nei suoi confronti comportamenti morbosi, tra cui l’insistente richiesta dei contatti telefonici e dei profili social. Tutte richieste alle quali la donna non dava seguito.

Proprio a causa del rifiuto, l’uomo dava luogo a vere e proprie condotte persecutorie, consistite nell’attendere la vittima appostato nel parcheggio, nascosto dietro le auto. Episodi del genere si ripetevano negli anni in maniera intermittente, poiché a fronte delle reazioni della donna, il quarantenne spariva per qualche tempo, salvo poi ritornare in agguato dopo qualche mese.

Seguiva un periodo di calma apparente, dovuta alla circostanza che la ragazza si trasferiva in altra località per lavoro. Dopo qualche tempo, la donna ritornava a vivere nella città dorica, dove diveniva nuovamente bersaglio delle condotte persecutorie da parte dell’uomo.

Negli ultimi tempi, infatti, il quarantenne aveva ripreso a pedinare la vittima sul luogo di lavoro, attendendola all’uscita. Tali condotte seriali accrescevano lo stato di perdurante ansia e timore nella trentenne, che esasperata da tale atteggiamento decideva di rivolgersi alla Polizia di Stato.

Alla luce di tali fatti, il Questore Cesare Capocasa ha emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento, intimandogli di cessare immediatamente la sua condotta persecutoria. L’uomo potrà ora seguire un percorso trattamentale finalizzato a comprendere la gravità ed il disvalore delle sue condotte. Si tratta del 34esimo provvedimento emesso dal Questore Capocasa dal 1 gennaio ad oggi.

E’ importante rammentare che, come viene esplicitamente comunicato anche al destinatario della misura all’atto della notifica, qualora un soggetto già ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle Forze dell’Ordine, senza che occorra specifica querela.

La Polizia di Stato ricorda infine che le segnalazioni possono essere inviate anche tramite l’app ufficiale della Polizia di Stato YouPol, scaricabile gratuitamente sui devices Apple o Android. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ancona/articolo/2853685a537012c4b300148329