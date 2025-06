“Generazione AI” chiude l’anno scolastico con successo: intelligenza artificiale, scuola e lavoro al centro del futuro

Si è chiuso con una partecipazione straordinaria, tra entusiasmo, curiosità e consapevolezza crescente, il primo anno del tour “Generazione AI”, promosso dall’Associazione TgWebAI insieme a Sied IT e MondoTouch, con il supporto tecnico e didattico degli esperti Microsoft. Una vera e propria maratona educativa che ha attraversato la Calabria, portando dentro le scuole temi centrali del nostro tempo: intelligenza artificiale, cybersecurity, etica digitale e professioni del futuro.

Il progetto ha fatto tappa in diversi istituti scolastici superiori della Calabria, registrando ovunque un’adesione superiore alle aspettative. Aule piene, studenti partecipi, docenti coinvolti e una rete crescente di realtà scolastiche pronte a confrontarsi con le sfide poste dalla trasformazione digitale. «Ci siamo trovati di fronte a una generazione pronta a raccogliere il testimone dell’innovazione – spiega l’ing. Beniamino Azzarà, CEO di Sied IT –. Il successo delle tappe di Generazione AI è la prova che i ragazzi non vogliono solo conoscere le tecnologie, ma comprendere il loro impatto sociale, etico e professionale. Siamo felici di aver acceso una scintilla che intendiamo alimentare ancora di più nei prossimi mesi».

Il tour ha offerto momenti di confronto ad alto livello, con testimonianze di esperti e dimostrazioni pratiche sull’uso dell’AI generativa, tra cui strumenti come Copilot, NotebookLM e le applicazioni più recenti legate a sicurezza, diritto d’autore e contenuti digitali. Gli studenti, guidati da docenti motivati e preparati, hanno preso parte attiva ai dibattiti, sollevando domande complesse e riflessioni mature, segno evidente di una sensibilità crescente verso i temi dell’etica digitale e del futuro del lavoro.

L’avv. Riccardo Tripepi, presidente di TgWebAI, ha più volte sottolineato l’importanza di «costruire una cultura della responsabilità nell’uso dell’intelligenza artificiale, per non rimanere schiacciati dal progresso, ma per guidarlo in modo consapevole». L’ing. Alessandro Gatto, AI Specialist, ha guidato sessioni dedicate all’uso creativo e produttivo delle nuove tecnologie, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa diventare un’alleata preziosa nello studio, nel lavoro e nella progettazione.

“Generazione AI” ha rappresentato anche un’occasione preziosa per avvicinare gli studenti al mondo dell’impresa e alle dinamiche reali dell’innovazione. Il contributo di Sied IT, azienda calabrese leader nel settore della digital transformation e partner strategico di Microsoft, è stato fondamentale nel proporre una visione concreta del futuro professionale. Un futuro che passa da competenze digitali solide, capacità critica e apertura al cambiamento. Dopo il successo di questo primo ciclo, Sied IT e i partner del progetto sono già al lavoro per la nuova edizione 2025/2026 del tour.

L’obiettivo: ampliare la rete di istituti coinvolti, rafforzare le collaborazioni con aziende e università e introdurre nuovi contenuti legati all’evoluzione dell’AI. «Generazione AI è solo all’inizio – conclude Azzarà –. Il prossimo anno sarà ancora più ricco, con nuove tappe, nuove scuole, nuovi partner e la stessa voglia di costruire un futuro tecnologico e umano al tempo stesso. Siamo convinti che l’innovazione, per essere efficace, debba partire dalla formazione. E continueremo a lavorare con entusiasmo per fornire il nostro contributo in una fase di transizione assai delicata per l’intera società».

comunicato stampa