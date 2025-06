Grecia: Vasto incendio nell’isola di Chios, dichiarato lo stato d’emergenza

Per il terzo giorno consecutivo, un vasto incendio boschivo sta devastando l’isola greca di Chios, nell’Egeo settentrionale, impegnando senza sosta le squadre di emergenza.

Almeno 444 pompieri, giunti da Atene, Salonicco e altre località della Grecia, supportati da 85 veicoli e 30 volontari, sono operativi sull’isola, che ieri ha dichiarato lo stato di emergenza.

Il sindaco di Chios, Ioannis Malafis, ha dichiarato che il fronte del fuoco ha raggiunto una lunghezza impressionante di 30-40 chilometri, estendendosi dalla periferia della città di Chios fino alla località di Vessa, dove attualmente si concentrano le operazioni di spegnimento.

Finora, circa 20 insediamenti sono stati evacuati in via precauzionale per garantire la sicurezza dei residenti. L’emergenza è iniziata domenica mattina, quando le fiamme si sono propagate in tre punti distinti fuori dalla città di Chios.

Al. Co.