Ingegneria: il ministro Salvini all’Assemblea Annuale OICE

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato oggi all’assemblea annuale di OICE, l’Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, Architettura e Consulenza Tecnico-Economica che nel 2025 celebra il sessantesimo anniversario della sua costituzione.

All’evento, svoltosi presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, erano presenti i rappresentanti delle grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte delle piccole e medie aziende più significative del settore. Il ministro Salvini, a cui sono state affidate le conclusioni, ha ricordato che il MIT ha raccolto quasi 500 progetti di infrastrutture idriche in tutta Italia per la tutela della risorsa idrica e per fronteggiare le alluvioni, oltre agli importanti investimenti per le grandi opere e l’ammodernamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ingegneria-il-ministro-salvini-allassemblea-annuale-oice