A margine dell’inaugurazione della nuova centrale elettrica a ciclo combinato “8 Novembre” di Mingachevir, in Azerbaigian – frutto di una collaborazione tra la società energetica azera Azerenerji e Ansaldo Energia – il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha avuto due significativi incontri bilaterali: il primo con il Ministro dell’Economia della Repubblica dell’Azerbaigian, Mikayil Jabbarov, e il secondo con il Presidente della Repubblica, S.E. Ilham Aliyev.

Nel corso dei due confronti è stata approfondita la già solida cooperazione tra i due Paesi in campo energetico, le ulteriori possibili partnership nel settore tra aziende italiane e azere e progetti strategici come il raddoppio del TAP – il gasdotto Trans-Adriatico che collega l’Azerbaigian all’Italia -, infrastruttura che ha consolidato il ruolo del nostro Paese come hub nelle esportazioni di gas verso altri Stati membri dell’Unione.

I due colloqui bilaterali hanno anche consentito di esplorare nuove prospettive di cooperazione in ambito industriale – anche alla luce del Partenariato Strategico tra Italia e Azerbaigian – a partire dal settore siderurgico, considerato prioritario per entrambe le economie.

Particolare attenzione è stata riservata, inoltre, allo sviluppo reciproco di tecnologie green e alla collaborazione sul fronte delle materie prime critiche, elementi chiave per la duplice transizione ambientale e digitale nella quale l’Italia è protagonista a livello europeo.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/italia-azerbaigian-urso-incontra-il-presidente-aliyev-e-il-ministro-jabbarov-focus-su-cooperazione-energetica-e-industriale