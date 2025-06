ONU: Guterres esorta Israele e Iran a rispettare pienamente il cessate il fuoco

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha accolto con favore l’annuncio del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di un cessate il fuoco tra Israele e Iran. Guterres ha immediatamente esortato le due nazioni a un “pieno rispetto” dell’accordo, sottolineando l’urgenza di porre fine alle ostilità in una regione già martoriata da conflitti.

In una dichiarazione rilasciata a seguito dell’annuncio, Guterres ha ribadito la necessità di far cessare i combattimenti, affermando che “le popolazioni dei due Paesi hanno già sofferto troppo”. Il Segretario Generale ha espresso la speranza che questa tregua possa servire da modello e essere “replicata negli altri conflitti nella regione”, prospettando un allargamento della de-escalation a tutto il Medio Oriente.

L’appello di Guterres arriva dopo un periodo di crescente preoccupazione per l’escalation del conflitto. Il Segretario Generale aveva infatti espresso sin dall’inizio il suo “profondo allarme” per la nuova ondata di violenza nella regione. La sua condanna si era estesa anche all’attacco iraniano in Qatar, un evento che ha ulteriormente inasprito le tensioni e ha rafforzato l’urgenza di un intervento diplomatico.

La posizione dell’ONU, attraverso le parole del suo massimo rappresentante, evidenzia la priorità di proteggere le vite civili e di lavorare per una pace duratura in un’area geopolitica estremamente volatile. Il successo di questa tregua tra Israele e Iran sarà un test cruciale per le capacità diplomatiche internazionali e per la possibilità di costruire un futuro di maggiore stabilità.