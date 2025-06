Reggio Calabria. Quando il cittadino si sostituisce all’Amministrazione

Li dove non arriva l’amministrazione comunale è il cittadino che prende l’iniziativa, giusta o sbagliata che sia questo non sta a noi dirlo. In questo caso sembra sensata. Si tratta di una casereccia scritta che evidenizia uno STOP per ai veicoli in discesa da Via Collina degli Angeli in modo che si possano inserire in tutta sicurezza o sull’adicente via salita Cappuccinelli e Via Dalmazia o sulla più trafficata via Giuseppe Melacrino sulla destra.

Certo le lettere lasciano un po’ a desiderare ma probabilmente un rallentamento importante dei veicoli a quel piccolo incrocio è stato sentito necessario si presume da qualche residente che probabimente avrà intuito il pericolo osservando le automobili in discesa da Sant’Antonio troppo spedite.

La segnalazione è quindi rivolta all’amministrazione Comunale in modo che si adoperi e sistemi o ripristini se del caso la situazione in modo da non causare fraintendimenti che possano gravare sulla sicurezza stradale già messa a dura prova dall’asfalto accidentato. Ripetiamo la scritta “casereccia” STOP giace sull’asfalto da circa 3 settimane alla fine di Via Collina degli Angeli.

LL