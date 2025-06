Tivoli (Rm). Circonvenzione di incapace ai danni di 2 facoltosi anziani. Arrestate 2 persone

Comando Provinciale di Roma – Tivoli (Rm), 24/06/2025 14:47

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Tivoli Terme hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari a carico di un 56enne e una 55enne italiani, entrambi con precedenti, gravemente indiziati del reato di circonvenzione di incapace perpetrata in concorso e in maniera continuata.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito della raccolta e cristallizzazione di molteplici, gravi e concordanti indizi nei confronti delle persone indagate – come ritenuto dal Giudice delle Indagini Preliminari – emersi dall’attività investigativa condotta dai Carabinieri.

Gli approfondimenti, prontamente avviati, sono stati disposti dalla Procura della Repubblica di Tivoli. Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno acquisito consistenti elementi per ritenere che, tra dicembre 2023 e febbraio 2024, gli indagati sono riusciti, passo dopo passo, a instaurare un rapporto di fiducia con una facoltosa coppia di anziani, oggi deceduti, con l’obiettivo di entrare in possesso dei loro beni mobili e immobili.

Il cospicuo patrimonio familiare, costituito da numerosi immobili, opere d’arte e collezioni di pregio — frutto della vita professionale del marito, un noto compositore, pianista e organista di 80 anni, e della moglie, celebre scultrice figurativa del ’900, di 96 anni — stava per essere fraudolentemente sottratto da parte dei due indagati.

Approfittando dello stato di infermità e della fragilità psichica della coppia, i soggetti arrestati sono riusciti a stabilirsi stabilmente presso l’abitazione dei coniugi, inducendoli progressivamente a concedere una procura per operare sui loro conti correnti, a nominarli procuratori per la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio e, infine, a designarli come eredi universali tramite testamento pubblico. Tali condotte hanno arrecato un grave danno agli anziani e ai loro legittimi eredi. Ai due indagati è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

