Venezia celebra l’eccellenza della moda latinoamericana con il Concierto de Moda Internacional de Venecia

Sotto la direzione visionaria di Antonia Jean, fondatrice e curatrice del progetto, il CMIV ha offerto un’esperienza immersiva che ha unito alta moda d’avanguardia, artigianato identitario e riflessione culturale.

Dalla maestosa Scuola Grande dei Carmini al vibrante scenario del Mercato del Pesce, la città ha ospitato sfilate, mostre ed incontri con stilisti di alto profilo.

In questa edizione hanno brillato tredici stilisti provenienti dall’America Latina, dai Caraibi e dall’Europa, con l’Armenia come Paese ospite d’onore.

Tra i protagonisti: Patricia Fernández Ortiz (Spagna), Julio González (Colombia), Kateryna Olek (Messico), Katty Vizcarra (Colombia), Carolina Gutiérrez (RD), Berenise Hernández (RD), Clementina Saucedo (Messico/USA), Carena (Cuba), e la stilista ospite Lilit Melikyan (Armenia), che ha incantato con una collezione ispirata alla memoria tessile del suo Paese.

Le modelle internazionali, vere icone della passerella, hanno dato vita ad ogni creazione con una grazia eterea, amplificando il messaggio di eleganza, empowerment e diversità.

Il Mercato del Pesce, allestito appositamente come showroom aperto al pubblico, ha ospitato anche un’accurata selezione di artigianato latinoamericano, attirando collezionisti, buyer e appassionati di design.

Il momento culminante dell’evento è stata la sfilata di chiusura di domenica 15 giugno, dove tutte le collezioni sono state presentate in un crescendo di emozioni, concludendosi con un omaggio alla bellezza e alla resilienza femminile.

Il pomeriggio è stato impreziosito dalla presenza della madrina Denny Méndez, attrice e Miss Italia 1996, che ha ricevuto un riconoscimento per la sua carriera internazionale e ha elogiato il talento emergente della moda latinoamericana.

Indimenticabile anche la Cena di Gala Benefica del 14 giugno, a sostegno dell’associazione “Atrévete Mujer”, durante la quale sono state premiate donne migranti che si sono distinte nei Paesi che le hanno accolte, nei campi dell’arte, dell’imprenditoria e dell’impegno sociale.

L’evento ha confermato Venezia come capitale dell’eleganza interculturale e del dialogo creativo. Con una copertura mediatica che ha superato i 6 milioni di utenti, il CMIV si consolida come piattaforma strategica per l’internazionalizzazione del talento latinoamericano in Europa.

