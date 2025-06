Vertice NATO: Rutte accoglie Zelensky, attesi nuovi impegni per Kiev e il eruciale Bilaterale Trump-Zelensky

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha accolto oggi il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a L’Aia, riaffermando con forza il continuo e incrollabile sostegno dell’Alleanza Atlantica a Kiev. L’incontro si svolge in un momento cruciale, alla vigilia del vertice NATO, dove l’Ucraina sarà indubbiamente al centro delle discussioni.

Rutte non ha usato mezzi termini nel condannare i recenti e inaccettabili attacchi russi contro i civili, sottolineando la brutalità delle azioni del Cremlino. Il Segretario Generale ha inoltre anticipato che la dichiarazione congiunta del prossimo vertice includerà impegni concreti e tangibili per Kiev, segnando un ulteriore passo avanti nel supporto militare e strategico all’Ucraina. Questa mossa è volta a rafforzare la capacità difensiva di Kiev e a inviare un segnale inequivocabile a Mosca.

Dal canto suo, il Presidente Zelensky ha espresso profonda gratitudine per il sostegno finora ricevuto dalla NATO, ma ha anche ribadito con fermezza la continua e pressante necessità di un aumento degli aiuti militari. L’Ucraina continua a fronteggiare una difficile offensiva russa e l’urgenza di equipaggiamenti e munizioni è costante.

Tuttavia, l’attenzione maggiore è ora rivolta all’atteso incontro bilaterale tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il Presidente Zelensky. Questo faccia a faccia assume un’importanza capitale, considerando le recenti posizioni di Trump riguardo alla guerra in Ucraina e il suo potenziale impatto sulle future decisioni in merito agli aiuti statunitensi. Sarà un momento chiave per capire le dinamiche future del supporto occidentale a Kiev.